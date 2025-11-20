Inkhabar Hindi News
Nov 20, 2025
Karishma-upadhyay

वर्किंग वुमन को भी नहीं पड़ेगी अब मेकअप की जरूरत, बस इन 5 स्टेप्स से पाएं कुदरती ग्लास स्किन!

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महिला चाहती है कि उनका स्किन शीशे जैसा चमके और शाइन करें.

वहीं वर्किंग वुमन रोजाना मेकअप करने की वजह से अपनी स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हैं.

ऐसे में अगर आप भी एक वर्किंग वुमन हैं और ग्लास स्किन पाना चाहती हैं, जिससे मेकअप की जरूरत ही न पड़े.

तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान स्टेप्स बताते हैं, जो चेहरे को शाइन देकर आपको कुदरती ग्लास स्किन देंगे.

इसके लिए सबसे पहले माइल्ड क्लींजिंग ऑयल या बाम से चेहरे पर मसाज करें, फिर फोमिंग या जेल बेस्ड फेस वॉश से चेहरे को धो लें.

डबल क्लींजिंग-

टोनर या एसेंस की कुछ बूंदे हथेली पर लें और हल्के से थपथपाते हुए चेहरे पर लगाएं.

टोनर और एसेंस-

अगर आपकी त्वचा पर दाग-धब्बे या पिगमेंटेशन है, तो विटामिन C सीरम और ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड सीरम लगाएं.

सीरम-

टोनर और सीरम लगाने के तुरंत बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं, जब त्वचा थोड़ी गीली हो.

मॉइस्चराइजर-

रोजाना SPF 30 या उससे ज्यादा वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो टैनिंग को रोककर, काले धब्बों को भी दूर रखती है.

सनस्क्रीन-

Read More
सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग मिलीकिसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारीइस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशनइस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया महंगा