Work From Home क्यों बन रहा घातक!

एक्सपर्ट कहते हैं कि रिसर्च का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनियां सारे एंप्लॉइज जबरन ऑफिस बुलाएं बल्कि ऑफिस में ऐसा इनवायरमेंट क्रिएट करें कि लोग अपने आप ऑफिस की तरफ आकर्षित हो