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Work From Home क्यों बन रहा घातक!

Kajal-jain
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Kajal-jain

यदि आप भी रोजाना की भागदौड़ से बचने और पैसा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं

न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की इकोनॉमिस्ट नतालिया इमैनुएल कहती हैं कि घर से काम करने के लिए लोग इनकम का 4% से 10% तक हिस्सा छोड़ने को तैयार हैं

लेकिन रिसर्च से पता चला है कि घर पर ज्यादा दिन बिताने वाले तुलनात्मक मेंटल प्रॉबलम्स के शिकार ज्यादा है और साइकेट्रिस्ट के पास भी ज्यादा जाते हैं

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में बिहेवियरल साइंस के प्रोफेसर निकोलस एप्ली कहते हैं कि यह सफर की थकान, ट्रैफिक, भीड़भाड और शोर से बचने का अच्छा तरीका है

लेकिन डेली ऑफिस जाने से कॉन्टेक्ट और सोशल बॉन्डिंग क्रिएट होती है. मिलने-जुलने और बातचीत करने से एंग्जाइजी और अकेलापन फील नहीं होता

वर्क फ्रॉम होम करने वाले 58% तक ज्यादा समय अकेले बिताते हैं जिससे टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रैशन जैसे मनोरोगों का खतरा और दवाईयां तक नॉबत आ रही है

एक्सपर्ट कहते हैं कि रिसर्च का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनियां सारे एंप्लॉइज जबरन ऑफिस बुलाएं बल्कि ऑफिस में ऐसा इनवायरमेंट क्रिएट करें कि लोग अपने आप ऑफिस की तरफ आकर्षित हो

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