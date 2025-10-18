✕
Oct 18, 2025
Preeti-rajput
क्या रावण की नगरी लंका में मनाया जाएगा राम की दिवाली का जश्न?
दिवाली की रौनक दुनिया भर में देखने को मिलती है. सभी लोग इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की नगरी श्रीलंका में भी दिवाली मनाई जाती है.
हालांकि यहां का त्योहार भारत की पारंपरिक पांच दिन की दिवाली से थोड़ा अलग होता है.
श्रीलंका एक बहुधार्मिक देश है, जहां बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं.
यहां का हिंदू समुदाय दिवाली को पूरे उत्साह से मनाते हैं. यहां भी लोग दिए जलाकर सेलिब्रेट करता है.
श्रीलंका में यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत के तौर पर मनाया जाता है. हालांकि यहां पर राम और रावण की कथा का उल्लेख नहीं करता है.
श्रीलंका में यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत के तौर पर मनाया जाता है. हालांकि यहां पर राम और रावण की कथा का उल्लेख नहीं करता है.
यहां पर दिवाली को लैंप फेस्टिवल या लैम क्रियॉन्ग के नाम से माना जाता है. यहां पर भी तैयारियां हफ्तों पहले से ही शुरु हो जाती है.
Read More
लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना करें इस एक फल का सेवन!
अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके