Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे दर्द? जाने वजह
फोन पर जयादा देर तकबात करना आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव को बढ़ाता है और इसी के साथ सिर झुकाकर या कंधे से फोन पकड़ने से गर्दन में अकड़न या दर्द के साथ साथ सर्वाइकल की भी समस्या हो सकती है. चलिए जानते हैं इस से कैसे बचा जा सकता है.
फोन पर बात करते समय आप गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करें जससे मांसपेशियों पर तनाव न पड़ सके.
गर्दन को स्ट्रेच करें और हल्की एक्सरसाइज करें जिससे आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स मिलगा।
फोन नीचे देखने से रीढ़ और गर्दन पर दबाव पड़ता है इसलिए फोन को आंखों की ऊंचाई पर रखें।
फोन को स्पीकर मोड पर रखकर भी आप बात कर सकते हैं.
यदि आपकी गर्दन में लगातार दर्द है तो जांच जरूर कराएं क्यूंकि यह सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं.