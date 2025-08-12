Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे दर्द? जाने वजह 

फोन पर जयादा देर तकबात करना आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव को बढ़ाता है और इसी के साथ सिर झुकाकर या कंधे से फोन पकड़ने से गर्दन में अकड़न या दर्द के साथ साथ सर्वाइकल की भी समस्या हो सकती है. चलिए जानते हैं इस से कैसे बचा जा सकता है.