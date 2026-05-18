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होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?
Deepika-pandey
May 18, 2026
May 18, 2026
Deepika-pandey
सफेद रंग की चादर पर गंदगी जल्दी पता चलती है.
ऐसे में गंदगी को दूर करने के लिए सफेद चादरें बिछाई जाती हैं.
सफेद रंग आंखों को सुकून देता है. ये दिमाग को रिलैक्स फील कराता है.
साथ ही ये लग्जरी फील देता है. ये देखने में भी स्पेसियस लगता है.
सफेद चादरों को धोना ज्यादा आसान होता है. इन्हें एक साथ गर्म पानी में डालकर धो दिया जाता है.
होटल के कमरे और डिजाइन एक जैसे दिखाने के लिए भी सफेद चादर रखी जाती है.
सफेद बेडशीट के कारण इन्वेंट्री मैनेज करना भी काफी आसान होता है.
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