गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने किसी शो या फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गणपति पूजा के वीडियो को लेकर चर्चा में हैं.