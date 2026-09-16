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गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?
Shristi-s
Sep 16, 2026
Sep 16, 2026
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गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने किसी शो या फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गणपति पूजा के वीडियो को लेकर चर्चा में हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने किसी शो या फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गणपति पूजा के वीडियो को लेकर चर्चा में हैं.
कई लोगों ने अंकिता के अंदाज को लेकर सवाल उठाए तो कुछ ने इसे कैमरे से सामने जरूरत से ज्यादा एक्टिंग बताया.
वायरल हो रहे वीडियोज में अंकिता लोखंडे अन्य लोगों के साथ गणपति पूजन करती नजर आ रही हैं.
इसी दौरान अंकिता लोखंडे कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशन देती और जोर-जोर से हुंकार भरती दिखाई देती हैं.
एक क्लिप में अंकिता लोखंडे बच्चे से जुड़े इशारे करती और अजीबोगरीब तरीके से हंसती नजर आ रही हैं.
इन वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.
कुछ यूजर्स ने उनके अंदाज को नौटंकी बताया, जबकि कुछ ने पूजा के दौरान इस तरह की हरकतों पर आपत्ति जताई.
वहीं कुछ लोगों ने इसे ओवरएक्टिंग बताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन को कैमरे के सामने इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए.
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