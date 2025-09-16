रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है प्रदूषण?

By AnanyaVerma

18 July 2025 04:50 PM

inKhabar.com

रेड फोर्ट की दीवारों पर एक काली परत बन रही है। इसे ब्लैक क्रस्ट कहते हैं। यह हवा के प्रदूषण के कारण हो रही है।

रेड फोर्ट के लाल पत्थर और उस पर बनी काली परत के छोटे नमूने लिए गए। यह जानने के लिए कि प्रदूषण पत्थर को कैसे नुकसान पहुँचाता है।

शोधकर्ताओं ने देखा कि ब्लैक क्रस्ट हवा में मौजूद प्रदूषण से बनती है और धीरे-धीरे पत्थर की सतह पर जमा हो जाती है।

ब्लैक क्रस्ट में कई भारी धातुएँ मिली हैं जैसे टाइटेनियम, निकल, कॉपर, जिंक, बारियम और लेड। ये धातुएँ सड़क की धूल, निर्माण के काम और फैक्ट्री के धुएँ से आती हैं।

ब्लैक क्रस्ट की शुरुआत में इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। इसलिए समय पर सफाई और ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

भविष्य में ब्लैक क्रस्ट को रोकने के लिए पत्थर की साफ-सफाई समय-समय पर करनी चाहिए और उस पर सुरक्षा की लेप लगानी चाहिए। इससे ब्लैक क्रस्ट धीरे-धीरे बनेगी।