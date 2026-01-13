✕
हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने की गलती
Preeti-rajput
Jan 13, 2026
Jan 13, 2026
Preeti-rajput
बिना वेरिफाई किए स्किनकेयर के दावे अक्सर साइंस पर आधारित मेडिकल सलाह पर हावी हो जाते हैं.
नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी विटामिन D का हेल्दी एब्जॉर्प्शन होता है.
स्टडीज से पता चलता है कि सनस्क्रीन त्वचा को लंबे समय तक धूप से होने वाले नुकसान से बचाती है.
SPF 30 से 50 UV किरणों से रोज़ाना भरोसेमंद सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
सनस्क्रीन सबसे अच्छा तब काम करती है जब इसे धूप में निकलने से पहले लगाया जाए.
असरदार कवरेज बनाए रखने के लिए हर कुछ घंटों में सनस्क्रीन दोबारा लगाएं.
अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मिनरल या केमिकल सनस्क्रीन चुनें.
रोज़ाना सनस्क्रीन लगाने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और स्किन कैंसर का खतरा कम होता है.
नियमित रूप से सनस्क्रीन का इस्तेमाल परिवारों के लिए स्वस्थ त्वचा की आदतों को बढ़ावा देता है.
Read More
डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर
Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये काम
पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन लोगों के लिए सैलिसिलिक एसिड है स्किनकेयर का गेम-चेंजर
हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने की गलती