रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ आटा?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो गुंथा हुआ आटा कुछ देर के लिए अलग रख दिया जाए तो ग्लूटेन स्टेबल हो जाता है जिससे रोटी नरम और बेहतर बनती है