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रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ आटा?

Kajal-jain
Jul 10, 2026
Jul 10, 2026
Kajal-jain

भारत में कई जगहों पर आटे को गूंथने के बाद उसका एक टुकड़ा निकालकर अलग रखने की परंपरा है

इसके पीछे व्यावहारिक ही नहीं, आध्यामिक दृष्टिकोण बताए जाते हैं जो घर में आर्थिक स्थिरता और सात्विक ऊर्जा को बरकरार रखते हैं

रोटी बनाने से पहले गुंथे हुए आटे का एक टुकड़ा अलग निकालकर रखने से अन्न की बरकत और पैसों की स्थिरता बनी रहती है

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो गुंथा हुआ आटा कुछ देर के लिए अलग रख दिया जाए तो ग्लूटेन स्टेबल हो जाता है जिससे रोटी नरम और बेहतर बनती है

आटा गूंथने के बाद किनारे से इसलिए तोड़ा जाता है ताकि अन्न के जरिए समृद्धि टूटकर घर के सभी हिस्सों में फैल जाए

ऐसा कहा जाता है कि छोटे से व्यवहार से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं

कभी-भी भोजन को गुस्से या तनाव नहीं बनाना चाहिए, उससे भोजन की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है.

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