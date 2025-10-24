✕
Oct 24, 2025
Anuradha-kashyap
क्या आप भी बाल खोलकर सोते हैं? हो सकता है ये बड़ी गलती!
कई लोग सोते समय बाल खोलकर रखते हैं. यह आरामदायक लगता है, लेकिन बालों और स्कैल्प के लिए यह हमेशा सुरक्षित नहीं हो सकता.
खुले बाल सोने से बाल उलझ सकते हैं, इससे टूटने और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है बेहतर है बालों को हल्के तरीके से बांधकर सोना.
खुले बाल सोते समय हवा बालों और स्कैल्प तक अच्छी तरह पहुँचती है लेकिन बहुत घना बाल होने पर इससे स्कैल्प पर तनाव या घर्षण हो सकता है.
कुछ लोगों को खुले बाल के कारण सोते समय सिर में खिंचाव या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, नींद आरामदायक बनाने के लिए हल्का बांधना बेहतर है.
रात भर रगड़ से बाल कमजोर हो सकते हैं, बालों को बांधने से उनका टूटना कम होता है और वे स्वस्थ रहते हैं.
अगर आप बालों पर नारियल या अन्य तेल लगाते हैं, तो सोते समय बाल खोलना बेहतर होता है. इससे तेल बालों में अच्छी तरह समा जाता है.
लंबे बाल वाले लोग खुले बाल सोने से बचें, हल्की पोनीटेल या चोटी से बाल सुरक्षित रहते हैं और उलझते नहीं हैं.
रात को बाल खोलकर सोना पूरी तरह गलत नहीं है, हल्के तरीके से बालों को बाँधकर सोना बालों और स्कैल्प दोनों के लिए फायदेमंद होता है.
Read More
क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं ये चमत्कारी बीज!
सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!
आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल की ताज़ा कीमत?
गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू नुस्खे