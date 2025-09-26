✕
Sep 26, 2025
Karishma-upadhyay
क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली वजह? जानिए क्यों छोड़ना है जरूरी!
आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तकिया के बिना बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं, जो कि एक खराब आदत है.
यही आदत लोगों के थकान और दर्द की वजह बन रही है, साथ ही गर्दन, पीठ और नींद पर बुरा असर भी डाल रही है.
अगर आपको भी तकिया लगाकर सोने की आदत है, तो जान लीजिए कि ये आदत आपको क्यों छोड़ देनी चाहिए.
दरअसल तकिया की वजह से गर्दन का पोस्चर बिगड़ता है, जिससे थकान और दर्द महसूस होता है.
ऐसे में तकिया रीढ़ की हड्डी का संतुलन बिगाड़ देता है. जिससे पीठ में अकड़न महसूस होती है.
बता दें कि तकिया से सिर ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है.
आपने महसूस किया होगा कि हमेशा तकिया लगाकर सोने से माइग्रेन और सिरदर्द बना रहता है.
वहीं अगर बात करें तकिया के बिना सोने कि, तो इससे शरीर का प्राकृतिक पोस्चर बना रहता है.
तकिया के बिना सोने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और थकान भी कम होती है.
