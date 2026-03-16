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एल्युमिनियम के बर्तन में खाने के क्या है नुकसान?

Sanskritij-jaipuria
Mar 16, 2026
Mar 16, 2026
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एल्युमिनियम शरीर में इकट्ठा होकर समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है.

इसकी ज्यादा मात्रा दिमाग पर असर डाल सकती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है.

इससे पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी और पेट में दर्द हो सकते हैं.

लंबे समय तक इसका अधिक संपर्क शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है.

टमाटर, नींबू या दही जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके यह हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है.

यह शरीर में आयरन के स्तर को कम करने में योगदान दे सकता है, जिससे एनीमिया की समस्या हो सकती है.

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