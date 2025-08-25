जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उन्हें अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुछ चीजों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है

बहुत सारे लोग कहते हैं की प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पपीता का भी सेवन नहीं करना चाहिए

एक्सपर्ट्स के अनुसार कच्चे पपीते का सेवन करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है

क्योंकि कच्चे पपीते में पेपेन नामक तत्व पाया जाता है जो बच्चे के विकास के लिए नुकसान दायक होता है

अगर हम कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो समय से पहले प्रसव होने का खतरा भी रहता है

कच्चा पपीता महिलाओं के गर्भाशय को भी संकुचित करता है इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए