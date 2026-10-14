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महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?
Shristi-s
Oct 14, 2026
Oct 14, 2026
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महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?
महाराष्ट्र साइबर ने रैपर-सिंगर हनी सिंह को एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर 2026 को तलब किया है.
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उन्हें तीन बार समन भेजा गया था, लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए.
ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है?
यह मामला एक कॉन्सर्ट के दौरान किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट से जुड़ा है. साइबर अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और इस बारे में हनी सिंह से पूछताछ करना चाहते हैं.
जांच एजेंसी कॉन्सर्ट के दौरान किए गए कथित कमेंट का कॉन्टेक्स्ट और शिकायत पर उनका वर्जन जानना चाहती है. जांच अभी आगे बढ़ रही है.
सूत्रों के मुताबिक, हनी सिंह को पहले भी तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है. हालांकि, वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए.
बताया गया कि विदेश में होने के कारण वह पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए.
खबर है कि हनी सिंह को 5 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से और समय मांगा.
महाराष्ट्र साइबर के सूत्रों की रिपोर्ट है कि अगर हनी सिंह इस बार पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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