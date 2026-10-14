महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

यह मामला एक कॉन्सर्ट के दौरान किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट से जुड़ा है. साइबर अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और इस बारे में हनी सिंह से पूछताछ करना चाहते हैं.