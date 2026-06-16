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माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?
Deepika-pandey
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Deepika-pandey
हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है.
ऐसा करने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं.
कहा जाता है कि इस स्थान पर तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.
ऐसा करने से छिपी हुई ऊर्जा जागृत होती है.
ऐसा करने से छिपी हुई ऊर्जा जागृत होती है.धार्मिक मान्यता और पहचान भी मानी जाती है.
वैज्ञानिक कारण माना जाता है कि माथे का ये हिस्सा तनाव और थकान के कारण गर्म हो जाता है.
ऐसा करने से छिपी हुई ऊर्जा जागृत होती है.धार्मिक मान्यता और पहचान भी मानी जाती है.
चंदन और ठंडा लेप लगाने से गर्मी से राहत मिलती है.
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