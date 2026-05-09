✕
रविवार को क्यों होती है छुट्टी, जानें इतिहास
Deepika-pandey
May 09, 2026
May 09, 2026
Deepika-pandey
भारत में रविवार की आधिकारिक छुट्टी की शुरुआत 10 जून 1890 को हुई थी.
यह अवकाश ब्रिटिश शासन के दौरान मिल मजदूरों के लिए शुरू हुई थी.
नेता नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा 7 साल तक चले संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषित की थी.
लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में एक दिन आराम की मांग की थी.
उस समय पर लोगों को सातों दिन काम करना पड़ता था.
वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 1843-1844 में इसकी शुरुआत हुई थी.
तब स्कूल जाने वाले छात्रों और सरकारी दफ्तरों के लिए रविवार की छुट्टी का प्रावधान शुरू किया गया था.
हालांकि बाद में ये मिल मजदूरों के लिए भी शुरू हुई.
Read More
घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली
इन फलों और सब्जियों के छिलके भूलकर भी न फेंकें, छिपे हैं हेल्थ के बड़े राज
रविवार को क्यों होती है छुट्टी, जानें इतिहास
सिरदर्द से राहत के लिए घरेलू उपाय