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क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

Kajal-jain
Jul 16, 2026
Jul 16, 2026
Kajal-jain

घर पर साफ़-सुथरे तरीके से बनाई गई सोया चाप कभी-कभार खाने के लिए सेफ और हेल्दी हो सकती है

लेकिन रोज़ाना या बाज़ार (स्ट्रीट फूड) की चाप खाना सेहत के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है

बाज़ार की चाप में 60% तक सिर्फ मैदा होता है जो आसानी से नहीं पचता और लंबे समय में वज़न या शुगर बढ़ा सकता है

इसे बनाने और पकाने में बहुत ज़्यादा तेल, मक्खन या क्रीम का इस्तेमाल होता है जिससे हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल तक बढ़ा सकता है 

बाज़ार में एक ही तेल को बार-बार गर्म करके चाप को तला जाता है, जिससे ट्रांस-फैट और 'एक्रिलामाइड' जैसे हानिकारक तत्व बनते हैं और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं

कई बार स्ट्रीट वेंडर चाप को आकर्षक बनाने के लिए अनहेल्दी रंगों और रसायनों का इस्तेमाल करते हैं 

चाप को मैरीनेट करने और ज़्यादा मसाले डालने से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है

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