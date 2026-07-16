क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

बाज़ार में एक ही तेल को बार-बार गर्म करके चाप को तला जाता है, जिससे ट्रांस-फैट और 'एक्रिलामाइड' जैसे हानिकारक तत्व बनते हैं और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं