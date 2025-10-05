✕
Oct 05, 2025
Preeti-rajput
पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सच
शास्त्रों में नारियल को देवी देवताओं का प्रसाद माना जाता है.
साथ ही इसे परिवार को प्रसाद के रुप में बांटने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है.
प्रसाद के रूप में इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल मिलता है.
नारियल को शुद्धता और समर्पण का प्रतिक माना जाता है.
नारियल को प्रसाद के रुप में चढ़ाने से सुख और समृद्धि आती है.
नारियल को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए. इसे अशुभ माना जाता है.
इसे हर अनुष्ठान में भोग के रुप में चढ़ाया जाता है.
Read More
चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम
अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें परफेक्ट!
पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सच
रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से मिलेगी छुट्टी!