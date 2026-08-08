होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

हर होटल के कमरे में जो सिंपल कुर्सी होती है, वह सिर्फ़ बैठने के लिए नहीं होती. इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिन पर ज़्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते.