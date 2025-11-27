✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
नहाते समय एक गलती बन सकती है ब्रेन हेमरेज का कारण, जानें किस अंग पर पहले पानी डालना है सही!
आपने सुना होगा कि कई बार नहाते समय लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिससे अक्सर बात जान पर बन आती है.
दरअसल अचानक सीधे सिर पर पानी डालना स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर परेशानियों को पैदा कर सकता है.
ऐसे में अगर पानी बहुत ठंडा हो, तो सिर और मस्तिष्क की तरफ सीधा जाने से रक्त वाहिकाओं को तेजी से सिकुड़ सकता है.
जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह बाधित होता है, साथ ही रक्त के थक्के बनने का डर भी काफी ज्यादा रहता है.
वहीं अगर पानी बहुत गर्म हो, तो ये रक्त वाहिकाओं को फैलाकर ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है.
ऐसे में नहाते वक्त सबसे पहले नाभि के आसपास पानी डालना चाहिए, थोड़ा पानी हाथ में लेकर नाभि के हल्के निचले हिस्से पर धीरे से डालना चाहिए.
बता दें कि नाभि के आसपास पानी डालने से पूरी बॉडी पानी के तापमान के प्रति धीरे-धीरे नार्मल हो जाती है.
ऐसे में शरीर की नसें और शरीर की रक्त वाहिकाएं इस तापमान परिवर्तन के लिए सही से तैयार हो जाती हैं.
जिससे पानी डालने से अचानक रक्तचाप में उतार-चढ़ाव या सिर को सदमा लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है.
