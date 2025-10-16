✕
Oct 16, 2025
Heena-khan
छठ पूजा पर औरतें क्यों लगाती हैं नाक तक सिंदूर?
क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा पर सुहागिन महिलाएं नाक तक सिंदूर क्यों लगाती है?
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, महिलाओं द्वारा नाक से लेकर बालों के बीच तक सिंदूर लगाने के पीछे एक वजह है।
ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने बालों के बीच से लेकर नाक तक सिंदूर लगाती हैं।
मान्यता है कि जो भी महिलाएं ऐसा करती है उनकी पति की आयु लंबी होती है और वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं सिंदूर छिपा लेती है उनका पति समाज में छुप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता है।
इस कारण छठ पूजा के दौरान महिलाएं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरती हैं।
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप