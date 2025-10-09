✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
धनतेरस पर क्यों करते हैं केवल लक्ष्मी की पूजा, यहां जानें पूरी कहानी!
आपने देखा होगा कि लोग धनतेरस पर केवल लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं.
तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने के पीछे की पूरी कहानी क्या है.
धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जो धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है.
इस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि होती है, जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है.
मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, इसलिए उनकी पूजा विशेष फलदायी होती है.
धनतेरस के दिन घर में साफ-सफाई करके लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है, जिससे वे स्थायी रूप से वास करें.
लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं, जिसे घर में लक्ष्मी का आगमन माना जाता है.
बता दें कि लक्ष्मी जी के साथ-साथ धन्वंतरि और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, पर लक्ष्मी पूजन मुख्य होता है.
ऐसे में धनतेरस पर खीर और मिठाई बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहे.
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?