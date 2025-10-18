✕
Oct 18, 2025
Preeti-rajput
आपस में क्यों नाक टकराते हैं अरबपति शेख? जानें इसकी वजह
दुनिया में अभिवादन करने के कई अलग-अलग तरीके देखने को मिलते हैं. कोई नमस्कार करता है तो कोई झुककर प्रणाम.
सऊदी अरब या खाड़ी देशों में अभिवादन करने का बेहद अलग ही तरीका देखने को मिलता है.
सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में लोग अभिवादन करते समय आपस में नाक रगड़ते हैं.
इन देशों में अरबपति और खरबपति शेख भी आपस में नाक टकराकर ही अभिवादन करते हैं.
अरब की संस्कृति में नाक रगड़ने को खश्म-मख या नाक चूमना भी कहा जाता है.
यहां अभिवादन का ये तरीका काफी पुराना और पारंपारिक है. यह सम्मान और मित्रता का प्रतीक है.
इस परंपरा के तहत हल्के से नाक रगड़ते हैं, साथ ही कभी-कभी छाती पर भी हाथ रखा जाता है. यह परंपरा पुरुषों और महिलाओं दोनों निभाई जाती है.
