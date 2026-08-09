सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई और हरिद्वार में गंगा स्नान कराया था. इसे पितृ-भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है