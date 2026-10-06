दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?

याचिका में कहा गया है कि नए केस में मांगी गई मुख्य राहत, यानी फिल्म और उसके टीज़र की रिलीज़ और दिखाने पर रोक, काफी हद तक पिछली कानूनी कार्रवाई में मांगी गई राहत जैसी ही है.