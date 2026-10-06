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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?
Shristi-s
Oct 06, 2026
Oct 06, 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को सलमान खान से 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल' के प्रोड्यूसर्स की पिटीशन पर जवाब मांगा हैं.
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने प्रोड्यूसर्स की एप्लीकेशन पर सलमान खान को नोटिस जारी किया.
प्रोड्यूसर्स ने तर्क दिया कि इसी विवाद से जुड़ा एक केस एक्टर की पिछली पिटीशन के रूप में हाई कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है.
सलमान खान ने कथित तौर पर उन पर आधारित एक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की है.
याचिका में कहा गया है कि सलमान खान ने पहले अपने पर्सनैलिटी राइट्स के बचाव में एक केस फाइल किया था, जिसके लिए कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2025 को एकतरफा अंतरिम रोक लगा दी थी.
प्रोड्यूसर ने कहा कि सलमान खान ने बाद में इस प्रस्तावित फिल्म के बारे में अंतरिम रोक के लिए एक खास एप्लीकेशन फाइल की, जो अभी भी पेंडिंग है.
याचिका में कहा गया है कि नए केस में मांगी गई मुख्य राहत, यानी फिल्म और उसके टीज़र की रिलीज़ और दिखाने पर रोक, काफी हद तक पिछली कानूनी कार्रवाई में मांगी गई राहत जैसी ही है.
इससे पहले, 27 जुलाई को, खान के एतराज़ के बाद, एक सिंगल बेंच ने फिल्म का टीज़र और दूसरी संबंधित पोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का अंतरिम ऑर्डर जारी किया था.
फिल्ममेकर्स का कहना है कि फिल्म अभी रिलीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसे अभी तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है और इसका ट्रेलर भी रिलीज़ नहीं हुआ है.
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