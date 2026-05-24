मृणाल ठाकुर ने क्यों रिजेक्ट की थी आमिर खान की ये फिल्म?

मृणाल के इस फिल्म को ठुकराने की वजह यश राज फिल्म्स के साथ उनका पहले से जुड़ा होना बताया गया; उस समय, अभिनेत्री ने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ पहले ही तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था.