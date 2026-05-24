✕
मृणाल ठाकुर ने क्यों रिजेक्ट की थी आमिर खान की ये फिल्म?
Shristi-s
May 24, 2026
May 24, 2026
Shristi-s
मृणाल ठाकुर ने क्यों रिजेक्ट की थी आमिर खान की ये फिल्म?
फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने टेलीविजन से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखा है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इन नामों में मृणाल ठाकुर का नाम खास तौर पर उभरकर सामने आता है.
मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन अभिनय क्षमता के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक खास जगह बना ली है.
बहुत कम लोगों को यह पता है कि मृणाल ठाकुर को आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक रोल का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने आखिरकार ठुकरा दिया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृणाल ठाकुर को इस फिल्म में एक अहम रोल ऑफर किया गया था; लेकिन उस समय उन्हें लगा कि करियर के लिहाज से कोई दूसरा फैसला लेना ज़्यादा समझदारी भरा कदम होगा.
बाद में, रिलीज होने पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और दर्शकों से इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.
मृणाल के इस फिल्म को ठुकराने की वजह यश राज फिल्म्स के साथ उनका पहले से जुड़ा होना बताया गया; उस समय, अभिनेत्री ने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ पहले ही तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था.
बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद से, मृणाल ने सीता रामम, जर्सी और सुपर 30 जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है.
उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, मृणाल जल्द ही वरुण धवन और पूजा हेगड़े के साथ फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगी.
Read More
ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat
सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान है आंवला
किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार
पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन