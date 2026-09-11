डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों किया मना?
Shristi-s
Sep 11, 2026
Sep 11, 2026
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डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों किया मना?
दिल चाहता है फिल्म आज से 25 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म की दोस्ती, रिश्ते और किरदार आज भी याद किए जाते हैं.
फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना से करीब 18 साल बड़े किरदार का रोल निभाया था और दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता दिखाया गया था.
मगर दिलचस्प बात यह है कि डिंपल शुरुआत में इस किरदार को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं.
‘वी आर युवा’ से बातचीत में डिंपल कपाड़िया ने बताया कि, उनको दिल चाहता है कि कहानी पहली नजर में पसंद आ गई थी.
डिंपल कपाड़िया को तारा का किरदार भी बेहद मजबूत लगा, लेकिन अक्षय खन्ना के किरदार सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक रिश्ता निभाने को लेकर वह सहज नहीं थीं.
डिंपल के लिए सबसे बड़े परेशानी यह थी कि तारा का रिश्ता उनसे काफी छोटे सिद्धार्थ के साथ था. उन्हें डर था कि क्या दर्शक पर्दे पर इस जोड़ी को स्वीकार करेंगे?
डिंपल ने बताया था कि वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थीं कि यह भूमिका किसी दूसरी अभिनेत्री के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है.
डिंपल कपाड़िया को खुद पर भरोसा नहीं था कि वह तारा जैसे मुश्किल और भावनात्मक किरदार को सही तरह से निभा पाएंगी. लेकिन, उन्हें कहानी से प्यार हो गया था. उन्हें लगा कि यह शानदार फिल्म है और तारा का किरदार भी बेहद खास है.
जिसके बाद डायरेक्टर फरहान खान के बोलने के बाद कहानी की मजबूती और किरदार की गहराई ने डिंपल की झिझक पर जीत हासिल कर ली और उन्होंने यह यादगार रोल निभाया.