डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों किया मना?

डिंपल कपाड़िया को खुद पर भरोसा नहीं था कि वह तारा जैसे मुश्किल और भावनात्मक किरदार को सही तरह से निभा पाएंगी. लेकिन, उन्हें कहानी से प्यार हो गया था. उन्हें लगा कि यह शानदार फिल्म है और तारा का किरदार भी बेहद खास है.