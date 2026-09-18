डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म?

डिंपल ने फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. बेहद कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली डिंपल की खूबसूरती और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गई.