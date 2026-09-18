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डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म?
Shristi-s
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Shristi-s
डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म?
एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को उनके ग्लैमरस इमेज के तौर पर बॉलीवुड में उस दौर में अलग पहचान दिलाई, जब इसे करने से एक्ट्रेसस हिचका करती थीं.
IMDb के मुताबिक, मेरा पति सिर्फ मेरा है में फिल्म में पत्नी का किरदार निभाने के लिए मेकर्स की पहली पसंद डिंपल थीं.
लेकिन किस्मत का खेल भी निराला है, जिस ग्लैमरस छवि के कारण उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली, उसी के कारण उन्हें 1990 की सुपरहिट फिल्म से हाथ धोना पड़ा.
डिंपल ने फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. बेहद कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली डिंपल की खूबसूरती और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गई.
बॉबी के बाद डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी करने के बाद काफी समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया.
लेकिन जब डिंपल ने इंडस्ट्री में दुबारा वापसी की तो मेकर्स उन्हें उनकी ग्लैमरस इमेज के कारण किसी भी तरह के गंभीर और घरेलू भूमिका में लेने से हिचकिचाने लगे थे.
साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है में पत्नी के किरदार के लिए डिंपल कपाड़िया को लेकर मेकर्स की दिलचस्पी थी.
हालांकि, उनकी ग्लैमरस इमेज को लेकर मेकर्स ने अपना फेसला बदल दिया और यह रोल उनके हाथ से आते-आते निकल गया.
डिंपल कपाड़िया के बाद राधिका को इस भूमिका के लिए चुना गया. फिल्म में रेखा और जितेंद्र के साथ राधिका मुख्य रोल में नजर आईं.
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