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भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती
Anshika-thakur
May 29, 2026
May 29, 2026
Anshika-thakur
भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती
गर्मियों में कार में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं इसलिए इन जरूरी सेफ्टी टिप्स को जानना बेहद जरूरी है.
अगर आपको कार के अंदर धुआं दिखे या जलने की गंध आए, तो तुरंत गाड़ी रोक दें और इंजन बंद कर दें.
जैसे ही आग लगे, सभी पैसेंजर को तुरंत कार से बाहर निकालें और सुरक्षित दूरी पर चले जाएं.
गर्मियों के महीनों में. पक्का करें कि कार की वायरिंग, बैटरी और AC की रेगुलर सर्विसिंग हो.
कार के अंदर आग पकड़ने वाली चीजें जैसे लाइटर, परफ्यूम, सैनिटाइजर, या गैस कैन न रखें.
फ्यूल भरवाते समय इंजन बंद रखें, और स्मोकिंग बिल्कुल न करें.
कार में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर रखें और पक्का करें कि आपको इसका इस्तेमाल करना आता है.
अगर बोनट से धुआं निकल रहा है, तो उसे तुरंत खोलने की गलती न करें क्योंकि इससे आग और भड़क सकती है.
ओवरहीटिंग से बचने के लिए समय-समय पर कूलेंट और इंजन ऑयल का लेवल चेक करते रहें.
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