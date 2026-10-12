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इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?
Shristi-s
Oct 12, 2026
Oct 12, 2026
Shristi-s
इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?
मलयालम बिग बॉस सीजन 8 में नजर आईं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल ने अपने बचपन से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा साझा किया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.
श्रीलक्ष्मी अरैकल ने बताया कि आखिर क्यों उन्हें पुरुषों से नफरत करने वाली कहा जाता है. इसके पीछे उनके पिता से जुड़ा अनुभव और मां का संघर्षपूर्ण जीवन बताया जाता है.
श्रीलक्ष्मी अरैकल ने कहा कि उनके पिता ने उनकी मां समेत लगभग 10 से 20 औरतों से शादी की थी. उन्होंने अपने पिता को शादी में धोखेबाज बताया.
श्रीलक्ष्मी के मुताबिक, उनके पिता के बर्ताव ने उन्हें गुस्से और नाराजगी से भर दिया. इस अनुभव ने मर्दों के प्रति उनके नज़रिए पर असर डाला.
श्रीलक्ष्मी ने अपनी मां को अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल बताया. उन्होंने बताया कि उनके जन्म के छह महीने बाद ही उनकी मां को काम पर जाना पड़ा.
घर की ज़िम्मेदारियां ज़्यादातर श्रीलक्ष्मी की मां के कंधों पर आ गईं, क्योंकि उनकी दादी अक्सर बीमार रहती थीं.
इतने मुश्किल हालात के बावजूद, हार मानने के बजाय, श्रीलक्ष्मी की मां ने परिवार को संभाला और अपनी बेटी को पालने के लिए बहुत मेहनत की.
श्रीलक्ष्मी ने बताया कि उन्हें छोटी उम्र से ही घर के ज़रूरी काम करने की आदत हो गई थी.
छठी और सातवीं क्लास में, श्रीलक्ष्मी ने अकेले किराने की दुकान जाना शुरू कर दिया. उनके लिए, ये सिर्फ़ रोज़ के काम नहीं थे, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखने का भी हिस्सा थे.
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