इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?

छठी और सातवीं क्लास में, श्रीलक्ष्मी ने अकेले किराने की दुकान जाना शुरू कर दिया. उनके लिए, ये सिर्फ़ रोज़ के काम नहीं थे, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखने का भी हिस्सा थे.