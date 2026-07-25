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सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

Kajal-jain
Jul 25, 2026
Jul 25, 2026
Kajal-jain

सावन यानी मानसून के मौसम में नमी के कारण हमारी पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर होती है

प्याज और लहसुन की तासीर बहुत गर्म होती है जिससे आपको घबराहट की समस्या हो सकती है

गर्म तासीर होने के कारण ये शरीर में पित्त बढ़ाते हैं, जिससे सीने में जलन, गैस और बदहजमी हो सकती है

आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार ये तामसिक श्रेणी में आते हैं, जो मन को चंचल, आलसी और उत्तेजित बनाते हैं

इनका सेवन करने से भगवान की भक्ति और ध्यान में मन एकाग्र करना कठिन हो जाता है

भगवान शिव की साधना और उपासना के समय मन को शांत और पवित्र रखने के लिए सात्विक भोजन उत्तम माना जाता है

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