सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

सावन यानी मानसून के मौसम में नमी के कारण हमारी पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर होती है
प्याज और लहसुन की तासीर बहुत गर्म होती है जिससे आपको घबराहट की समस्या हो सकती है
गर्म तासीर होने के कारण ये शरीर में पित्त बढ़ाते हैं, जिससे सीने में जलन, गैस और बदहजमी हो सकती है
आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार ये तामसिक श्रेणी में आते हैं, जो मन को चंचल, आलसी और उत्तेजित बनाते हैं
इनका सेवन करने से भगवान की भक्ति और ध्यान में मन एकाग्र करना कठिन हो जाता है
भगवान शिव की साधना और उपासना के समय मन को शांत और पवित्र रखने के लिए सात्विक भोजन उत्तम माना जाता है