आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके हुए क्यों होते हैं?

आज का एजुकेशन सिस्टम लगातार असेसमेंट और टेस्टिंग, रैंकिंग, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भरा है जिसकी वजह से युवाओं को मानसिक रूप से परेशानी होती है.