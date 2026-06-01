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दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां...
Preeti-rajput
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Preeti-rajput
एक ऐसा प्रशांत सागर जिसे मोटे शहर के नाम से जाना जाता है. इसका नाम अमेरिक समोआ है.
यहां बड़ी संख्या में लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं. वैज्ञनिकों के मुताबिक, इसका कारण उनकी खानपान की आदतें और जंक फूड है.
वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां के 77% व्यस्क मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं.
यहां के लोग पहले सबसे सेहतमंद माने जाते थे, लेकिन खाद्द संकट के बाद हेल्दी खाना महंगा हो गया और जंक फूड सस्ता.
मोटापे के साथ कई बीमारियां भी आती हैं. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां हर तीसरे वयस्क को टाइप 2 डाइबिटीज है.
स्वास्थ्य एजेंसियां लोगों को संतुलित और अच्छा आहार खाने की सलाह दे रहे हैं. साथ ही जंक फूड को कम करने की कोशिश की जा रही है.
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