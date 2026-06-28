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गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?
Sohail-rahman
Jun 28, 2026
Jun 28, 2026
Sohail-rahman
नेटफ्लिक्स पर 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर में आकांक्षा चमोला ने चौंकाने वाला खुलासा किया.
जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने वाले हैं.
दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं.
इस खबर के सामने आने के बाद फैन्स को जबरदस्त झटका लगा.
हालांकि, इसकी अटकलें बहुत पहले से लगाई जा रही हैं.
बिग बॉस के दौरान ही गौरव खन्ना ने कहा था कि आकांक्षा चमोला बच्चा नहीं चाहती हैं.
इसी वजह से दोनों का तलाक हो रहा है, हालांकि, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई हैं.
बता दें कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने 2016 में शादी की थी.
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