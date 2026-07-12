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T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 नहीं
Ankush-upadhayay
Jul 12, 2026
Jul 12, 2026
Ankush-upadhayay
इंग्लैंड ने भारतीय टीम को T20I में 35 मैचों में 16 बार हराया है.
साउथ अफ्रीका ने 36 मैचों में 14 बार भारत को शिकस्त दी है.
ऑस्ट्रेलिया ने 37 मैचों में भारत को 12 मुकाबलों में हराया है.
न्यूजीलैंड से भारत को 31 मैचों में 11 हार मिली है.
वेस्टइंडीज ने भारत को 31 मुकाबलों में 10 बार मात दी है.
श्रीलंका ने 33 मैचों में भारत को 9 बार हराया है.
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