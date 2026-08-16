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कौन थीं अनन्या राज?
Kamesh-dwivedi
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Kamesh-dwivedi
मशहूर एक्ट्रेस अनन्या राज की महज 27 की उम्र में मौत हो गई. वह बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम भी कर चुकी थीं.
अनन्या राज का निधन 15 जुलाई को ही हो गया था. लेकिन परिवार वालों ने इस बात को एक महीने बाद सार्वजनिक किया.
परिवार ने बताया कि एक्ट्रेस शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रही थीं.
मुंबई में पली-बढ़ीं अनन्या ने फिल्मों और संगीत वीडियो में अभिनय करके मनोरंजन जगत में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई.
अनन्या राज ने 2016 में आई फिल्म '7 आवर्स टू गो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'द फाइनल एग्जिट' (2017) और 'घोस्ट' (2019) में भी अभिनय किया.
हिंदी फिल्मों के साथ अनन्या राज ने साउथ सिनेमा में भी काम किया था. वह 2022 की तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर ‘थगेड़े ले’ में नजर आईं, जिसमें नवीन चंद्र, दिव्या पिल्लई और पी. रवि शंकर भी अहम भूमिकाओं में थे.
अनन्या राज इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थीं. उनके इंस्टाग्राम पर कुल 275K फॉलोअर्स हैं. अब वो इस दुनिया में नहीं हैं.
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