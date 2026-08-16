कौन थीं अनन्या राज?

हिंदी फिल्मों के साथ अनन्या राज ने साउथ सिनेमा में भी काम किया था. वह 2022 की तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर ‘थगेड़े ले’ में नजर आईं, जिसमें नवीन चंद्र, दिव्या पिल्लई और पी. रवि शंकर भी अहम भूमिकाओं में थे.