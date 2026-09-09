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कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में आईं नजर
Sohail-rahman
Sep 09, 2026
Sep 09, 2026
Sohail-rahman
सुरभि वनजारा हाल ही में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में नजर आईं.
लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है.
2004 में इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर में काम किया है.
इसके अलावा, उन्होंने टीवी सीरियल्स ‘कुबूल है’ और ‘हिटलर दीदी’ जैसे मशहूर में काम किया है.
मर्डर के अलावा, उन्होंने ‘तुमसा नहीं देखा: अ लव स्टोरी’, ‘राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज’ और ‘हेट स्टोरी’ में काम किया है.
सुरभि का असली नाम शबनम सैयद था, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बन गईं.
2011 में उन्होंने गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा से शादी कर ली.
करीब 20 वर्षों के बाद अब वो समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में नजर आई हैं. अब उन्होंने स्टैंट अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रख दिया है.
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