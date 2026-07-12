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किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?
Kunal-mishra
Jul 12, 2026
Jul 12, 2026
Kunal-mishra
किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?
किडनी की समस्या किडनी की समस्या मे
ं टमाटर न खाएं.
सीने मे जलन सीने में जलन होने पर टमाटर खाने से बचें.
जोडों में दर्द अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो टमाटर नहीं खाएं.
पेट की समस्या इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है.
अर्थराइटिस इन लोगों को भी टमाटर खाने से बचना चाहिए.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
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