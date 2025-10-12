✕
Oct 12, 2025
Prachi-tandon
पेट साफ न होने पर हो सकती है ये 5 बीमारियां
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बाजार में मूली की भरमार लग जाती है.
घरों में मूली के पराठे से लेकर सलाद और सब्जी में इसका इस्तेमाल होने लगता है. यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है.
मूली खाने से आसान पाचन, बॉडी डिटॉक्स, वेट लॉस, स्किन और इम्यूनिटी बूस्ट जैसे फायदे मिलते हैं.
लेकिन, यह कुछ लोगों के लिए जहर साबित हो सकती है. डॉक्टर्स और एक्सपर्ट मानते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन में मूली आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है.
मूली में गाइट्रोजेन्स होते हैं जो थाइराइड की ग्रंथि पर असर डालते हैं. ऐसे में थाइराइड के पेशेंट्स को इसे खाने से बचना चाहिए.
थाइराइड
जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है उन्हें भी मूली खाने से बचना चाहिए. क्योंकि, इसे खाने से सर्दियों में अस्थमा ट्रिगर हो सकता है.
अस्थमा
डायबिटिज और हाई ब्लड शुगर के मरीजों को भी मूली नहीं खानी चाहिए.
ब्लड शुगर
माइग्रेन के दर्द से जो लोग परेशान रहते हैं, उन्हें भी कच्ची मूली खासकर खाने से बचना चाहिए. क्योंकि, यह सर्दियों में दर्द को ट्रिगर करने की वजह बन सकती है.
माइग्रेन
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहीं
बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!