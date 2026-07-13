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किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?
Kunal-mishra
Jul 13, 2026
Jul 13, 2026
Kunal-mishra
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?
किडनी की समस्या किडनी की समस्या में आम न खाएं.
डायबिटीज अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आम न खाएं.
मोटापा मोटापे से पीड़ित लोगों को आम नहीं खाना चाहिए.
सीने मे जलन सीने में जलन होने पर आम खाने से बचें.
एलर्जी
इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
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