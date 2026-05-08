इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

गर्मियों में आम खाना कई लोगों को पसंद होता है. क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आम खाना नुकसानदायक भी हो सकता है.