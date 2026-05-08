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इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

Preeti-rajput
May 08, 2026
May 08, 2026
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गर्मियों में आम खाना कई लोगों को पसंद होता है. क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आम खाना नुकसानदायक भी हो सकता है. 

डायबिटीज के मरीज के लिए आम समस्या बन सकता है. क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है. जिससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. 

जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें भी आम से दूर रहना चाहिए. इससे शरीर में कैलोरी अधिक बढ़ सकती है. 

कुछ लोगों को आम खाने से खुजली और गले में जलन या फिर एलर्जी हो सकती है. ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना आम नहीं खाना चाहिए. 

जिन लोगों को गैस या पेट खराब रहने की समस्या होती है. उन्हें भी अधिक आम खाने से बचना चाहिए. आम पाचन संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है. 

किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी सीमित मात्रा में आम खाना चाहिए. कुछ मरीजों के लिए पोटैशियम नुकसानदायक हो सकता है. 

जिन लोगों के शरीर में गर्मी अधिक होती है, मुंह के छाले और पिंपल्स की समस्या रहती है. उन्हें आम खाने से परेशानी हो सकती है. 

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