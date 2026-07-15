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किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?
Kunal-mishra
Jul 15, 2026
Jul 15, 2026
Kunal-mishra
किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?
कम वजन कम वजन वालों को अदरक नहीं खानी चाहिए.
ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर की दवा लेने वालों को इसे खाने से बचना चाहिए.
डायबिटीज अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में इसे न खाएं.
सीने मे जलन सीने में जलन होने पर अदरक खाने से बचें.
एलर्जी इससे कई बार आपको एलर्जी भी हो सकती है.
पथरी पथरी वालों को अदरक खाने से बचना चाहिए.
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