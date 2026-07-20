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किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?
Kunal-mishra
Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Kunal-mishra
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?
किडनी की समस्या किडनी की समस्या होने पर पपीते खाने से बचें.
पाचन पाचन समस्याओं में पपीते नहीं खाने चाहिए.
प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी में पपीते खाने से बचना चाहिए.
एलर्जी अगर आपको एलर्जी है तो पपीते न खाएं.
थायरॉइड अगर आपको थायरॉइड है तो पपीते खाने से बचें.
हार्ट की समस्याएं हार्ट की समस्याओं में आपको पपीते नहीं खाने चाहिए.
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