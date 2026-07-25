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किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?
Kunal-mishra
Jul 25, 2026
Jul 25, 2026
Kunal-mishra
किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?
किडनी की समस्या किडनी की समस्या होने पर अंडे खाने से बचें.
पाचन पाचन समस्याओं में अंडे नहीं खाने चाहिए.
हार्ट की समस्या
हार्ट की समस्या में अंडे खाने से बचें.
एलर्जी अगर आपको एलर्जी है तो अंडे न खाएं.
हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो अंडे खाने से बचें.
त्वचा की समस्याएं त्वचा की समस्याओं में अंडे न खाएं.
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