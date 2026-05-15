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हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है खीरा, जानिए किन लोगों को नहीं खाना चाहिए
Ranjana-sharma
May 15, 2026
May 15, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला हेल्दी फूड माना जाता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और पोषण भी देता है. लेकिन हर किसी के लिए खीरा फायदेमंद नहीं होता.
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए खीरा?
डायबिटीज के मरीजों को खीरा सावधानी से खाना चाहिए. खासकर जो लोग इंसुलिन या ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें खीरा खाने से शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर सकता है.
डायबिटीज के मरीज
जिन लोगों को खीरे से एलर्जी या ओरल एलर्जी होती है, उन्हें खीरा नहीं खाना चाहिए. इससे त्वचा पर रैशेज, होंठों में सूजन, उल्टी या खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
ओरल एलर्जी वाले लोग
जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है, उन्हें खीरा कम खाना चाहिए. इससे गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
कमजोर पाचन वाले लोग
किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को खीरा सावधानी से खाना चाहिए. इसमें पोटैशियम होता है, जो किडनी मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
किडनी के मरीज
अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो खीरा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. सही जानकारी के बाद ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें.
डॉक्टर की सलाह जरूरी
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