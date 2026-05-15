हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है खीरा, जानिए किन लोगों को नहीं खाना चाहिए

डायबिटीज के मरीजों को खीरा सावधानी से खाना चाहिए. खासकर जो लोग इंसुलिन या ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें खीरा खाने से शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर सकता है.