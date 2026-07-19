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किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर भारतीय
Ankush-upadhayay
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Ankush-upadhayay
सचिन तेंदुलकर
(664 मैच)
महेला जयवर्धने
(620 मैच)
कुमार संगाकारा
(594 मैच)
सनथ जयसूर्या
(586 मैच)
विराट कोहली
(561 मैच)
रिकी पोंटिंग
(560 मैच)
एमएस धोनी
(538 मैच)
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