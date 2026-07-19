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किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर भारतीय

Ankush-upadhayay
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Ankush-upadhayay

सचिन तेंदुलकर (664 मैच)

महेला जयवर्धने (620 मैच)

कुमार संगाकारा (594 मैच)

सनथ जयसूर्या (586 मैच)

विराट कोहली (561 मैच)

रिकी पोंटिंग (560 मैच)

एमएस धोनी (538 मैच)

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