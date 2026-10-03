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कौन हैं युक्ति थरेजा?
Sohail-rahman
Oct 03, 2026
Oct 03, 2026
Sohail-rahman
युक्ति थरेजा एक फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल हैं.
जिन्होंने हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है.
थरेजा ने तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'रंगाबली' (2023) से फीमेल लीड के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की.
इसके बाद उन्होंने मलयालम फिल्म मार्को (2024) में उन्नी मुकुंदन के साथ काम करके मलयालम सिनेमा में भी डेब्यू किया.
म्यूजिक वीडियो ‘लुट गए’ से अलग पहचान बनाई.
युक्ति थरेजा का जन्म हरियाणा में हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.
अब प्राइम वीडियो की फेमस वेब सीरीज फर्जी 2 में लीड रोल में नजर आएंगी.
नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एसआई सिमरन का किरदार निभाया था.
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