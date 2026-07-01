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कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?
Sohail-rahman
Jul 01, 2026
Jul 01, 2026
Sohail-rahman
दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहला नाम जिमी डोनाल्डसन का है, जिनकी अनुमानित नेटवर्थ 2.6 अरब डॉलर है.
काइली जेनर की नेटवर्थ लगभग 700 मिलियन डॉलर है.
जेक पॉल की नेटवर्थ लगभग 200 मिलियन डॉलर है.
रयान काजी की नेटवर्थ लगभग 100 मिलियन डॉलर है.
जुंगकुक की नेटवर्थ लगभग 50 मिलियन डॉलर है.
बिली एलिश की नेटवर्थ लगभग 45 मिलियन डॉलर है.
चार्ली डी'अमेलियो की अनुमानित नेट वर्थ 45 मिलियन डॉलर है.
शॉन मेंडेस की कुल संपत्ति लगभग 40 मिलियन डॉलर है.
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