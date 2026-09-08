कौन हैं उदिति सिंह?

बाद में वह नेटफ्लिक्स की फिल्म 'जाने जान' में नजर आईं, जिसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा ने अभिनय किया था. उदिति ने करीना के किरदार माया डिसूजा के बचपन का रोल निभाया था.