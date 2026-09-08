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कौन हैं उदिति सिंह?
Kamesh-dwivedi
Sep 08, 2026
Sep 08, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस 20 में कुछ ऐसे ग्लैमरस चेहरे आए हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है. ऐसा ही एक नाम है उदिति सिंह का. वह टीवी और फिल्मों की दुनिया का बड़ा नाम है.
उदिति सिंह एक अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने संगीत वीडियो और फिल्मों में काम किया है. वह बिग बॉस 20 में बतौर प्रतियोगी शामिल हुई हैं.
उदिति सिंह ने साल 2021 में हिमेश रेशमिया की फिल्म 'सुरूर' से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने अन्य मनोरंजन परियोजनाओं में काम किया.
बाद में वह नेटफ्लिक्स की फिल्म 'जाने जान' में नजर आईं, जिसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा ने अभिनय किया था. उदिति ने करीना के किरदार माया डिसूजा के बचपन का रोल निभाया था.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में उदिति सिंह, अक्सर करीना कपूर से मिलती-जुलती रहती हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह करीना कपूर जैसी दिखती हैं.
उदिति सिंह का नाम टेलीविजन अभिनेता करण वाही से जुड़ा था.
उदिति सिंह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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