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कौन है दुनिया का सबसे छोटी हाइट वाला कपल?
Kamesh-dwivedi
Jul 18, 2026
Jul 18, 2026
Kamesh-dwivedi
दुनिया के सबसे छोटे शादीशुदा कपल पाउलो गेब्रियल दा सिल्वा बारोस और कैट्युसिया ली होशिनो हैं, जिनकी कुल लंबाई 181.41 cm (71.42 in) है.
ब्राजील के रहने वाले पाउलो गेब्रियल दा सिल्वा बैरोस की लंबाई 90.28 cm (35.54 in) और कैट्युसिया ली होशिनो की लंबाई 91.13 cm (35.88 in) है.
पाउलो और कात्युसिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात 2006 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट पर हुई थी.
हालांकि, पाउलो को पहली नजर में ही कात्युसिया से प्यार हो गया, लेकिन शुरुआत में कात्युसिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था.
हालांकि, बाद में दोनों की बातचीत फिर शुरू हुई और दिसंबर 2008 में पहली मुलाकात के बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया.
चार साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद, कात्युसिया ने 2012 में अपने घर को छोड़कर पाउलो के शहर इटापेवा में बसने का फैसला किया.
कपल दुनिया का सबसे छोटी हाइट का कपल है. इसलिए दोनों ने अपने अनुसार अपने घर को बनवाया, जिससे सभी कामों को आसान बनाया जा सके.
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